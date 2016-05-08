بالصور.. المجلس الأعلى للفلاحين: بوادر انفراجة فى أزمة توريد القمح

قال حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين،إن هناك بوادر فى حل أزمة توريد القمح،بعد أن قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أثر اجتماعها الأول، بتقديم بيان عاجل لرئيس المجلس اليوم الأحد، لحل أزمة توريد الاقماح للشون.

جاء ذلك خلال حضور رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الاجتماع الأول للجنة "الزراعة" بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة هشام الشعينى، وعضوية كل من "الحاج محمد تمراز، ومجدى ملك"، وكان وكيلا الجلسة "الحاج رائف تمراز والوكيل الثانى عبدالحميد الدمرداش"، مشيرًأ إلى أن اللجنة تفهمت موقف الفلاح وربما تكون هناك انفراجة قريبًا، بعد البيان الذى سيقدم لرئيس المجلس.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، خلال الاجتماع، أمام أعضاء اللجنة، إن الفلاح المصرى "يعانى الأمرين" بسبب تراكم الديون، التي جعلته يترك الزراعة، ويبحث عن مصدر رزق آخر، فضلاً عن غياب دور حقيقى للتعاون الزراعى، الذى أصبح غيره من الجهات المعنية بالفلاح بعد أن تركته، واتجهت لتحقيق مكاسب شخصية للقائمين عليها.

وأشار فى بيان له اليوم الاحد، إلى أن الفلاح المصرى يعانى من أزمة القمح الحالية التى تسببت فيها بعد الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة، حيث أن الأزمة نتجت نتيجة تضارب القرارات، والبطء فى عملية الحصر والتوريد،مما تسبب في خوف بعض الفلاحين من أن الدولة قد لا تأخذ كل محصول القمح هذا العام.

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