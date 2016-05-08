"سبحان الله" حملة إعلانية على أتوبيسات لندن لتحسين صورة الإسلام

قالت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية إن "منظمة الإغاثة الإسلامية" وهى أكبر المنظمات الخيرية الإسلامية فى بريطانيا، نظمت حملة إعلانية تقوم على وضع شعار "سبحان الله" على مئات الأتوبيسات فى البلاد، بهدف جمع الأموال لضحايا الحرب السورية، ولرسم الإسلام بشكل إيجابى.

وأضافت الصحيفة أن المنظمة التى تدعمها الحكومة ترغب فى "كسر الحواجز" ورسم الإسلام بصورة محببة، مشيرة إلى أن الحملة ستطلب من المسلمين التبرع للحصول على "ثواب شهر رمضان".

وسيتم استهداف المدن التى تكثر بها المجتمعات الإسلامية، ويعيش فى لندن 50% من 3 مليون مسلم بريطانى.

واعتبرت الصحيفة أن المسيحيين يمكن أن تكون لديهم تساؤلات بشأن هذه الحملة، لاسيما وإن دور العرض منعت إعلانا يحمل محتوى دينى مسيحى، بدعوى أنه قد "يضايق الجمهور" لأنه عن الدين.

وأشارت "الديلى ميل" إلى فوز صادق خان،بعمودية لندن، ليكون بذلك أول مسلم يفوز برئاسة عاصمة أوروبية، وإلى أنه مسئول الآن عن إدارة البنية التحتية للنقل فى العاصمة البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة "نقل لندن" يمكنها منع الإعلانات التى يتم وضعها على الأتوبيسات، إذا وجدت أنها لها صلة بحزب سياسى أو قضية سياسية، إلا أنه لا يوجد قواعد ضد الإعلانات الدينية. كما يمكنها أن تأمر العاملين فى الأتوبيس بإزالة الإعلانات إذا كانت ستسبب "إهانة كبيرة" للرأى العام.

وتهدف المنظمة لتشجيع شباب المسلمين على القيام بالأعمال الخيرية، فى محاولة لصرف انتباههم عن الدعايا التى تقوم بها جماعات متطرفة مثل داعش.

وقال عمران مادان، مدير المنظمة فى بريطانيا، لصحيفة "صنداى تايمز": "يوجد الكثير من السلبية حول المسلمين فى الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بموضوعات مثل مكافحة الإرهاب، ونريد أن نغير مفهوم الإسلام بشكل أفضل، وحملة الباصات تتعلق بكسر الحواجز وتحدى المفاهيم الخاطئة".

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