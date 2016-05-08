فهد الكبيسي: سعد المجرد أثار غيرتي وهذا ما تقوله لي بلقيس

الفنان فهد الكبيسي «سفير الأغنية القطرية» شخصية فنية يحكمها عقل مدبّر ومشاعر لا تخيب في الحكم على الأمور وعلى اختياراته الفنية. حياته الزوجية خط أحمر وزوجته أم خالد الداعم الأساسي لمسيرته الفنية. غيرته الفنية قد تدفعه إلى خلط أوراقه الفنية في الاختيارات المقبلة. عناده الفني سبب كبير في نجاحه وتميّزه في الساحة الخليجية. عينه على الساحة العربية وفي أجندته ألوان غنائية تتضمّن لهجات مصرية، لبنانية ومغربية. في الاستوديو الخاص به، في قطر استقبل فهد الكبيسي «سيدتي» في حوار خاص.

«الحب أسرار» أغنية سجّلت انتشاراً واسعاً، هل الحب في حياة فهد الكبيسي فيه أسرار؟

ردّ فهد بكل ثقة قائلاً: أكيد في الحب أسرار. وأغنية «الحب أسرار» (كلمات أبو بكر محضار وألحان سالم مخرج ) أتت رداً على أغنية الفنان أبو بكر سالم «سر حبي فيك غامض»، ميزة الحب وديمومته في أسراره. وأسرار الحبيبين هي التي تعطي للحب قيمة.

لمن كنت تعطي سر حبك عندما كنت تعيش قصة حب؟

ردّ وبكل ثقة: أعطي سر حبي لزوجتي أم خالد. فهي بعد ربنا سبحانه وتعالى سبب نجاحي وانتشاري في الوسط الفني. فلا أنسى وقوفها إلى جانبي في بداية مشواري ولاسيما أنني صادفت معارضة قوية من المحيط الاجتماعي والأقارب. فالفنان في المحيط الخليجي عامة لا يتقبّلونه بسهولة، لاسيما وأنني في الجامعة وأمارس رياضة الـ handball، فكانوا يتوقّعون مني أن أتخصّص في الطب. وبدلاً من أن أكون طبيباً، كنت فناناً. فكان تقبّل هذا الأمر صعباً من المجتمع. وكانت زوجتي أم خالد هي الداعم لي رغم رفض المجتمع من حولي دخولي عالم الغناء. فكانت تقول لي: «استمر وسوف تصبح نجماً». هذا بالإضافة إلى الراحة والاستقرار اللذين تؤمّنهما لي، وهذا ما يحتاجه الفنان. وأم خالد هي راحتي ودعمي، فعملي وسفري يمنعان تواجدي الدائم إلى جانب ولديّ خالد وعاليا. وأم خالد هي من تهتمّ بتربيتهما وبدراستهما. وهذا كلّه مساندة لي.

زوجتي متفهّمة لهذا الأمر

في عصر «السوشيال ميديا» التي فتحت المجال لتدخّل الجمهور و«الفانز» في حياة الفنانين، إلى أي حدّ تتقبّل زوجتك هذا التدخّل من قبل «الفانز»؟

الحمدلله زوجتي متفهّمة لهذا الأمر، وهي متعلّمة وخريجة جامعة. وهي نفسها متابعة للـ «سوشيال ميديا» الخاصة بي وتعلم تماماً مدى الإزعاج الناتج عن تدخّل بعض المعجبين في حياة الفنان. فقد تنزعج، لكنها متفهّمة لهذا الأمر، وثقتها بي كبيرة جداً وناتجة عن معرفتها طريقة تفكيري، وهي تعرف أن عائلتي وولديّ خط أحمر وتعرف قيمتها وقدرها عندي. لذلك، مشاكل «السوشيال ميديا» الحمدلله لا تؤثّر على حياتي العائلية.

عندما تمرّ بحالة من الخذلان من الأصحاب والأقارب، كيف تتصرّف؟

أتجاهلهم ولا أعطيهم أهمية، فالذي يخذلني أعمل له delete (أحذفه). وحتى لو اعتذر لي، لا أتراجع عن الـ delete.

إذا ضغطت على زر الـ delete لشخص ووجدت مع الوقت أن لديه أغنية ناجحة، هل تمسح الـ delete لأجل حصولك على هذه الأغنية؟

قيمة واحترام الشخص بالنسبة لي هي الأهم. ولقد خسرت أغاني جميلة بسبب وضعي delete لبعض الأشخاص. فألف أغنية تعوّض لكن خسارة الأشخاص لا تعوّض. «وأنا أشتري الناس بسبب أخلاقهم».

انسجاماً مع أغنيتك «سيلفي»، نسألك: عندما تلتقط صورة «سيلفي» من يكون خلفك؟ وهل تأخذ صوراً مع المناظر الجميلة أو مع الأشخاص؟

ألتقط صوراً مع الأشخاص لا مع الجمال. وكل من أتصور معه «سيلفي»، أضعه إلى جانبي، لكن الأمور المزعجة في حياتي أضعها خلفي.

سعد المجرد فنان موهوب

الفنان سعد المجرد شكّل لعديد من نجوم الساحة الفنية علامة استفهام في وقت كانت الساحة تمرّ في حالة ركود وغياب الأغنية الضاربة. ما رأيك بسعد المجرد، وهل سبّب لك في مكان ما غيرة وحيال هذه الغيرة كيف تتصرّف؟

لديّ إيمان أن نجاح الفنان هو في استمراريته. ففي بداية نجاحي شكّلت زوبعة فنية في قطر. وكنت محط اهتمام نجوم كبار موجودين حينها، لكن نجاحي حمّلني مسؤولية للاستمرارية. فنجاح الفنان مهم، لكن الاستمرارية هي الأهم. كما أن نجاح الأغنية نصاً ولحناً أمر سهل حصوله، لكن بعد النجاح يحصل التحدّي للاستمرارية.

هل تتوقّع للفنان سعد المجرد الاستمرارية؟

طبعاً سعد المجرد فنان موهوب ويتمتّع بكاريزما لافتة وهو ذكي جداً ولديه فريق عمل ناجح.

هل نجاح الفنان سعد المجرد أثار غيرتك كفنان؟

طبعاً أنا غيور جداً من النجاح. لا يغرّك هدوئي، فقد أتوتّر وأفكّر وأتوسوس تجاه أي عمل يستفزني وأدعو إلى اجتماع إدارتي الفنية وننكبّ على دراسة هذه الحالة وهذا النجاح.

هدية لسميرة توفيق

أغنية «الحب أسرار» إذا أردت أن تهديها لفنانة عربية، لمن تهديها؟

أهديها للفنانة سميرة توفيق التي شرّفتنا في قطر مؤخراً (في مهرجان «ربيع سوق واقف»)

أنا وبلقيس

من الفنانة التي تشعر أنها تشبهك في خططها الفنية؟

ضحك فهد قائلاً: الفنانة بلقيس كانت تقول لي كلّما التقينا «أنا النسخة الأنثوية عن فهد الكبيسي». بصراحة هي أقرب فنانة إليّ فكرياً وفنياً.

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