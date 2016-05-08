بيرغوزار كوريل تصدم جمهورها ومطربي تركيا في أوّل ألبوماتها

يحقق ألبوم (Aykut Gürel Presents) الغنائي الأول للممثلة التركية بيرغوزار كوريل نجاحاً مدوياً، وهو يحمل إسم منتجه الموسيقي أويكو غوريل، ومأخوذة بعض أغانيه من مجموعة أغاني المغنية الشهيرة سيزين أكسو التي شجعت كوريل على خوض هذه التجربة لعذوبة صوتها.

الألبوم يحظى بنجاح جماهيري في بورصة الغناء التركي والمراكز التجارية، وفي السوشيال ميديا بعد تربعها على المركز الأول في استفتاء الصحيفة التركية الإلكترونية (غيجي- gecce) متفوقة على كافة نجوم غناء الصف الأول في تركيا وألبوماتهم الصادرة حديثاً بالتزامن مع ألبومها، وخاصةً محبوب تركيا المغني مراد بوز الذي احتل المركز الثاني بألبومه الجديد.

وقد فاجىء فوز بيرغوزار بالمركز الأول أشهر نجوم الغناء والموسيقيين كونها تجربتها الغنائية الأولى، حيث يأمل جمهورها الكبير في تركيا والخارج أن تستمر في عالم الغناء، وألا يكون الأمر بالنسبة إليها تجربة جميلة بدافع فعل الخير فقط، حيث يرصد ريع ألبومها كاملاً للجمعيات التي تعنى بالأطفال المرضى ذهنياً أو المصابين بالتوحد، وكان هذا دافعها الوحيد لقبول فكرة إصدارها ألبوم غنائي كامل مكون من 12 أغنية كاملة.

وقد صرحت بيرغوزار كوريل لأصدقائها المقربين منها "دائماً كنت أحلم بإصدار ألبوم غنائي، لكني لم أتخيل أن يتحقق حلمي بهذه السرعة مع كبار الموسيقيين في بلدي، وقد تشجعت أكثر بعد تأكيدهم لي إني أملك حقاً صوتاً جميلاً من حق الناس أن يسمعوه".

وتحقق أغاني الألبوم مبيعات جيدة في الأونلاين حيث تباع كل أغنية منفردة منه بدولار نصف في الـ itunes، ويباع الألبوم الكامل بـ 14 دولار، وهو سعر زهيد يرصد ريعه كاملاً لجمعيات الأطفال الخيرية التركية.

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