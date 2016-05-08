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أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

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أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أدى في قصر الرئاسة اليوم القضاة الجدد في المحكمة الإتحادية العليا السادة أحمد عبدالله عبدالرحمن الملا و جمعة إبراهيم محمد العتيبي وأشرف محمد أحمد شهاب اليمين القانونية إذ أقسموا على أن يؤدوا عملهم بأمانة و إخلاص و أن يلتزموا بمبادئ الحياد والنزاهة والالتزام بقوانين الدولة.

وإلى ذلك فقد تمنى سموه للقضاة الجدد التوفيق في أداء مهامهم على أكمل وجه وتحت عباءة القانون ليس إلا.

وشدد سموه في سياق توجيهاته للقضاة على ضررة الالتزام بالشفافية والعدالة والمساواة بين المتخاصمين دون النظر إلى اللون أو الدين أو الجنسية فالكل سواسية أمام القانون حتى تأخذ العدالة مجراها وتسود مجتمعنا مبادىء وقيم التسامح والمساواة والاستقرار الاجتماعي وتحفظ للإنسان حقوقه وكرامته الإنسانية دون تمييز أو محاباة.

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