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بارتوميو: جوارديولا عبقري.. وأنشيلوتي عليه أن يستفيد من إرثه

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بارتوميو: جوارديولا عبقري.. وأنشيلوتي عليه أن يستفيد من إرثه بارتوميو: جوارديولا عبقري.. وأنشيلوتي عليه أن يستفيد من إرثه

يرى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن جوسيب جوارديولا مدرب الفريق السابق ومدرب بايرن ميونيخ الحالي عبقري وسيغير الكثير في مانشستر سيتي.

وصرح بارتوميو لصحيفة "هامبورج" المسائية: "بيب جوارديولا عبقري وسوف يغير الكثير من الأشياء في مانشستر سيتي بطريقة آمنة".

وأضاف "كارلو أنشيلوتي المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب بايرن خلفا لبيب مدرب ذكي كفاية ليحافظ على الأشياء الجيدة التي تركها جوارديولا ويضيف عناصره الخاصة".

كما تطرق للحديث عن رحيل عدد من لاعبي برشلونة رفقة بيب إلى مانشستر سيتي "لا نخشى أي شيء على الإطلاق. لاعبينا سعداء معنا هنا في برشلونة".

وأتم "أنا سعيد من أجل تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لسيتي والذي كان معنا لأعوام كثيرة إنه سيشكل ثنائي قوي مع جوارديولا".

ويتولى جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي بدء من الموسم القادم بعد تدريب بايرن ميونيخ لثلاثة مواسم فاز خلالهم بالدوري الألماني 3 مواسم متتالية وكأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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