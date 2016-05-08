أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة المنصورة تكرم باحثة لنشرها أبحاث لعلاج الزهايمر وسرطان الكبد باليابان

Google+ Print
الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء اللقاء، لنشر الباحثة، 5 أبحاث دُولية هامة في علاج سرطان الكبد، الزهايمر، وعلاج أمراض التجلط، والصفائح الدموية، بالإضافة إلى 3 أبحاث عن مصادر طبيعية.

وتضمنت كل الأبحاث اسم جامعة المنصورة، فيما تم عرضها بـ 6 مؤتمرات دُولية.

وكما تضمنت فصل الباحثة، مركبات طبيعية مفيدة في علاج الزهايمر، والسرطان من النباتات الطبية.

وتم فصل العديد من المركبات من نبات ياباني، يسمي -انجيليكا شيكوكيانا- تجربتهم باستخدام تجارب بيولوجية عديدة، واثبت البعض فعاليته لأول مرة ضد مرض الزهايمر من جانب، كما اثبت أن خلاصة النبات والماده الأكثر تواجدًا في هذا النبات –الايزوابوكسيبتراكسين- لهم تأثير قوي في محاربة سرطان الكبد.

كما تم اختبار خلاصة النبات، والمواد المفصولة منه للفعالية ضد أمراض التجلط، والصفائح الدموية، وذلك بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة.

يذكر أن الباحثة حصلت على بعثة خارجية كاملة من المصرية عام 2012م، وتم الالتحاق بجامعه كيوشو باليابان، كطالبة بحث لمدة 6 شهور، ثم تم التسجيل للدكتوراه في أكتوبر 2012م، وتم الحصول على الدكتوراه في سبتمبر 2015م.

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان