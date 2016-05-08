جامعة المنصورة تكرم باحثة لنشرها أبحاث لعلاج الزهايمر وسرطان الكبد باليابان

استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الدكتورة أميرة شوقي، مدرس بكلية الصيدلة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء اللقاء، لنشر الباحثة، 5 أبحاث دُولية هامة في علاج سرطان الكبد، الزهايمر، وعلاج أمراض التجلط، والصفائح الدموية، بالإضافة إلى 3 أبحاث عن مصادر طبيعية.

وتضمنت كل الأبحاث اسم جامعة المنصورة، فيما تم عرضها بـ 6 مؤتمرات دُولية.

وكما تضمنت فصل الباحثة، مركبات طبيعية مفيدة في علاج الزهايمر، والسرطان من النباتات الطبية.

وتم فصل العديد من المركبات من نبات ياباني، يسمي -انجيليكا شيكوكيانا- تجربتهم باستخدام تجارب بيولوجية عديدة، واثبت البعض فعاليته لأول مرة ضد مرض الزهايمر من جانب، كما اثبت أن خلاصة النبات والماده الأكثر تواجدًا في هذا النبات –الايزوابوكسيبتراكسين- لهم تأثير قوي في محاربة سرطان الكبد.

كما تم اختبار خلاصة النبات، والمواد المفصولة منه للفعالية ضد أمراض التجلط، والصفائح الدموية، وذلك بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة.

يذكر أن الباحثة حصلت على بعثة خارجية كاملة من الحكومة المصرية عام 2012م، وتم الالتحاق بجامعه كيوشو باليابان، كطالبة بحث لمدة 6 شهور، ثم تم التسجيل للدكتوراه في أكتوبر 2012م، وتم الحصول على الدكتوراه في سبتمبر 2015م.