بالصور.. محمد رمضان: أغامر بتقديم شخصيتين فى مسلسل «الأسطورة»

أكد الفنان محمد رمضان، أن مسلسله “الأسطورة ” المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل ، لا يشكّل عرضاً لسيرة أحد الأشخاص في الواقع، بل هو ببساطة رحلة صعود جديدة في حياة شاب طموح”،موضحا انه يقدم من خلاله شخصيتي شقيقيْن توأم هما رفاعي وناصر.

رمضان كشف أن الشخصيتيْن تختلفان تماماً عن بعضهما البعض شكلاً ومضموناً، قائلا “درست الشخصيتيْن بعمق، وتعاطيت مع كل منهما على أنهما تقدّمان في عمليْن مستقليْن، لأن إحداهما لها سيكولوجية معينة والثانية لها صفات مختلفة تماماً، أحدهما متعلّم ومثقف والثاني لم يكمل تعليمه، وبذلت مجهوداً كبيراً لأتمكن من الفصل بينهما”. وأضاف “هذه مغامرة كبيرة بالنسبة لي، أتمنى أن أنجح فيها كما أخطط لها”.

وعن وجود ممثلة قديرة بحجم فردوس عبد الحميد في العمل، يقول رمضان: “أنا من قام بترشيحها للدور عندما قرأت النص، وفوجئ الجميع بهذا الترشيح، وأنا أراها من أعظم الممثلات في تاريخ مصر”.

رمضان قال كذلك “أنني أدرك أهمية وجود أسماء مهمة في العمل، فهي ترفع من شأنه، إذ أسير وفق مقولة شهيرة تقول: “أن تكون فرداً في جماعة الأسود، خيرٌ لك من أن تكون قائداً للنعام”، فنحن في لعبة جماعية وعندما ينجح العمل، فسيكون ذلك بفضل الممثلين جميعاً والفريق الفني والتقني وطبعاً المخرج وكل فرد ساهم فيه”.

رمضان علق على عمله مع المخرج محمد سامي، قائلا “هذا الرجل ناجح ليس لأنه موهوب فقط، بل لأنه مخلص لعمله، وأؤمن بأن سر النجاح هو الاجتهاد والإخلاص”.

مسلسل “الأسطورة ” تأليف محمد عبد المعطي ،إخراج محمد سامي ً، والإنتاج لشركة “O3 مصر”،ويعرض على mbc مصر،حيث يرصد حكاية ناصر، وهو شاب نشأ وترعرع في حي السبتية في مصر، حيث تعجّ الشوارع بوجوهٍ من كافة المشارب، ويستعرض مشواره في الحياة وتدرّجه من قاع المجتمع ليصبح أسطورة في عالمه.

و تبدأ الأحداث مع تخرج ناصر من كليّة الحقوق متقدماً على أقرانه وزملائه، لكن حلمه في الالتحاق بالنيابة العامة، يتحطم فجأة، عندما ينكشف تورّط شقيقه التوأم “رفاعي” في تصنيع الأسلحة وبيعها، وهو ما يتسبّب أيضاً برفض أسرة حبيبته الثرية له، مما يضطره للعمل في الاستشارات القانونية، ومن ثم السفر إلى إحدى الدول العربية. وعندما تعاكسه الظروف مرة أخرى، وتتعرض والدته لنكسة صحيّة يضطر للعودة، حيث تتفاعل القصة وتتعقد الحبكة الدرامية، حاملة معها الكثير من الأحداث والمفاجآت، ليجد ناصر نفسه مضطراً لمواجهة أكبر عائلات المنطقة وهي عائلة النمر.

ويشارك فى بطولة العمل فردوس عبد الحميد، عايدة رياض، هادي الجيّار، رجاء الجداوي، صبري عبد المنعم، روجينا، ريم مصطفى، دنيا عبد العزيز، أشرف زكي، فايق عزب، محمد عبد الحافظ، محمود حافظ، ياسمين صبري، جلال الزاكي، مي عمر، نسرين أمين، محمد غنيم.