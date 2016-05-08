بالصور.. وفد فرنسى من 60 شخصا يلتقى الأمين العام للجامعة العربية

التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، وفدا فرنسيا مكونا من 60 شخصا، صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وعقد نبيل العربى جلسة مباحثات مغلقة مع الوفد الفرنسى، حيث بحث الاجتماع تطورات الأوضاع فى المنطقة، وأهمية تضافر الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش، وتكثيف التعاون المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة خاصة الأمنية.

ويقوم الوفد العسكرى الفرنسى بزيارة إلى مصر هذه الأيام يلتقى خلالها عدد من المسئولين المصريين لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

- اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وفدا فرنسيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين

>