طيران العراق يقتل 20 من داعش بالفلوجة

دمر طيران القوة الجوية العراقى من طراز"سيخوى" الأحد، عشر سيارات تقل قرابة 20 إرهابيا من تنظيم داعش فى منطقة عامرية الفلوجة شرقى الأنبار بالعراق.

كما شن طيران التحالف الدولى سلسلة من الغارات على مواقع داعش بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير مقرات ومواقع يستخدمها التنظيم.

وقال مصدر عسكرى أن الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا من داعش وإصابة آخرين، وتدمير سيارات وآليات وأسلحة ثقيلة للتنظيم، استناداً إلى معلومات استخباراية فى أحياء العربى والشرطة والرشيدية والغابات بالموصل.

وأشار إلى أن القصف استهدف أيضا مخازن أسلحة فى محور حردان بناحية العياضيّة فى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، وتم تدمير جميع المواقع المستهدفة وقتل من فيها.

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