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بالصور.. تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

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تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

شيع، ظهر اليوم، جثامين 8 شهداء من أفراد الشرطة الذين لقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على يد إرهابيين في حلوان، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد بمسجد أكاديمية الشرطة.

وتقدم الجنازة العسكرية كل من وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.

كان إرهابيون يستقلون سيارة رباعيّة الدفع، استوقفوا سيارة شرطة (ميكروباص) في طريق عودتها من مأموريّة، وفتحوا عليها النار بالقرب من مستشفى حلوان، ما أسفر عن استشهاد ضابط و8 أفراد شرطة، وفرضت قوات الأمن، طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث قبل وصول فريق من النيابة، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى جنوب العاصمة.

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

تشييع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي في جنازة عسكرية

 

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