عمرو موسى يغادر إلى نيويورك في زيارة تستغرق 5 أيام

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، متوجها إلى نيويورك فى زيارة تستغرق 5 أيام يشارك خلالها فى اجتماع خاص حول إصلاح الأمم المتحدة .

وكان موسي قد اكد خلال كلمته بافتتاح ندوة منظمة الصحة العالمية امس السبت، أن الإطار الضيق لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعبير حفظ السلم والأمن الدوليين أصبح لا يتماشى وواقع المشاكل المعاصرة، ولا بد من توسيع تفسيره ليغطى مشاكل الفقر وتغير المناخ والأوبئة فالهدف ليس فقط حفظ السلم بمعناه الأمنى ، وإنما بمعناه الحياتى باستهداف توفير حياة أفضل للناس، هذا يمكن أن يوفر لمجلس الأمن دورًا يعيد له مصداقيته .