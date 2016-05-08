مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بحلوان

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها مجهولون أطلقوا النار على قوة أمنية بحلوان، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 7 أفراد شرطة.

وأكد المفتي – في بيان له – أن الإرهاب الأسود يطل برأسه من آن لآخر ليعيث في الأرض فسادا ويسفك الدماء التي حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة في الدنيا والأخرة.

وقال “إن الله سبحانه وتعالى سيرد كيد الخائنين، لأنه تعهد في كتابه الكريم بحفظ مصر، وأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين”.

وتوجه المفتي بخالص العزاء لأسر الشهداء داعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاء عاجلا، ويحمي مصر وشعبها.

أ ش أ