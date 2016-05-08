ماذا يكشف أحمر الشفاه من شخصيتك؟

يوجد الكثير من ألوان أحمر الشفاه بدرجاتها المتعددة، مما يجعل اختيار اللون المناسب أمراً صعباً جداً؛ فهل فكرت من قبل في الطريقة المناسبة لاختيار درجة أحمر الشفاه الملائمة؟

لم لا تولين لشخصيتك هذه المهمة؟ اجعليها هي من تحدد لون أحمر الشفاه الملائم لك، ولا تقلقي فـ"سيِّدتي نت" سيقدم لك الطريقة في ما يلي:

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1.اللون البني: هو لون طبيعي ومشرق ومريح؛ لأنه يعطيك نظرة طبيعية. فإذا كانت شخصيّتك في صباح أحد الأيام مرتاحة وتريدين الحصول على نظرة طبيعية، فضعي اللون البني، وهو مناسب أيضاً لمكان العمل ووقت النهار.

2.اللون البرتقالي: البرتقالي هو لون ممتع ومثير ولافت للأنظار، كما أنّه يُعبّر عن الثقة بالنفس، بالإضافة إلى أنّ اللون البرتقالي هو الأكثر شعبية هذا العام؛ فالكثير من السيدات يفضّلنه، وهو مناسب للكثير من المناسبات وللعمل أيضاً. فإذا شعرت في أحد الأيام بأنّك تريدين لفت الأنظار، فاللون البرتقالي سيكون خيارك الأفضل بالتأكيد.

3.اللون الوردي: هو الأنسب في فصل الربيع، كما أنّه الأكثر شعبية من بين الألوان، لأنه يعطيك شعوراً رائعاً بالبراءة والمرح؛ لذلك يمكنك وضع القليل من اللون الوردي على شفتيك لإبراز جمالهما، كلما أردت الحصول على نظرة هادئة وبريئة.

4.اللون الأرجواني: هو اللون المنتشر في الآونة الأخيرة، والفاتح منه أكثر رومانسية. أمّا لون التوت الذي يميل إلى القتامة فسيجعلك تبدين أكثر قوة وإشراقاً، فاختاري ما يُلائمك حسب شخصيتك في صباح كلّ يوم.

5.اللون الأحمر: هو لون مثير وقوي وشرس، كما أنه من الألوان الجريئة التي تخاف الكثيرات من السيدات وضعها، لكنه الأفضل في الأوقات الرومانسية؛ لأنه دائماً يعكس أجواء الإثارة والرومانسية في شخصيتك.