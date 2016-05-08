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رئيس الوزراء يتابع شكاوى المزارعين بشأن القمح من خلال غرفة عمليات الحكومة

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رئيس الوزراء يتابع شكاوى المزارعين بشأن القمح من خلال غرفة عمليات الحكومة رئيس الوزراء يتابع شكاوى المزارعين بشأن القمح من خلال غرفة عمليات الحكومة
تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من خلال غرفة عمليات مجلس الوزراء الشكاوى التى وردت من الفلاحين فيما يتعلق بالقمح، وذلك بعد تخصيص أرقاماً للفلاحين متعلقة بتسليم الأقماح من المزارع.

وكان المهندس شريف إسماعيل قرر أمس، السبت، تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعى، على أن تبدأ أعمالها فورا، وذلك لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية، والتيسير على المزارعين، على أن تقوم الغرفة بالاتصال بالمحافظين للمتابعة الفورية لحسم أى مشكلة على أرض الواقع، وإصدار تقرير يومى عن أعمالها.

وخصصت غرفة العمليات ثلاثة خطوط هاتفية حال وجود شكاوى فى تسليم الأقماح من المزارعين فى أى موقع وبأى شونة على مستوى الجمهورية للاتصال بها للتدخل الفورى لحل مشاكلهم، وهى 01022222974، و27929292، و27927407


>وكيل زراعة الأقصر: توريد 20410 أطنان قمح للمطاحن وحصاد 41 ألف فدان قمح
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مصر 365

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