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النيابة: العثور على 120 فارغا لطلقات آلية بمكان حادث حلوان الإرهابى

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النيابة: العثور على 120 فارغا لطلقات آلية بمكان حادث حلوان الإرهابى النيابة: العثور على 120 فارغا لطلقات آلية بمكان حادث حلوان الإرهابى
كشفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، أن معاينة فريق النيابة، بالاشتراك مع المعمل الجنائى، عثروا على 120 فارغ طلقة آلية بمحيط حادث حلوان.

وفى السياق ذاته، قررت النيابة إرسال هذه الفوارغ إلى الطب الشرعى، لتحديد نوع المقذوف وكيفية إطلاقه، والمسافة التى أطلق منها.

أسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد وأحمد حامد محمود، وعلاء عيد حسين وصابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام وداوود عزيز فرج وأحمد إبراهيم عبد اللاه".
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