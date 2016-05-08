العثور على جثة مصرى بالكويت والنيابة تتهم زوجته

قالت وسائل إعلام كويتية إنه تم العثور اليوم الأحد على جثة وافد مصرى فى شقته بمنطقة خيطان، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "وافدة مصرية كانت تقدمت ببلاغ إلى مخفر المنطقة أفادت فيه عن قيام مواطنتها التى تقطن بجوار منزلها بترك ابنتها الصغيرة عندها على أن تعود لتأخذها فيما بعد، إلا أنها تفاجأت باتصال جارتها لتخبرها أنها موجودة فى مصر وبرفقتها بناتها الأخريات".

وأضافت المصادر: أنه لدى عودة المبلغة إلى شقتها عاودت الاتصال للإبلاغ عن انبعاث روائح كريهة من الشقة المجاورة لمنزلها وهى الشقة نفسها التى كانت تقطنها المرأة التى تركت ابنتها لديها"، موضحة أنه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم فتح باب الشقة والعثور على جثة بداخلها تبين أنها تعود لزوج المرأة التى سافرت إلى مصر".

وأشارت المصادر إلى أن "وكيل النيابة يتواجد حاليا فى موقع الحادث وأمر بإحالة الجثة إلى الطب الشرعى وسجلت القضية على أنها اشتباه بالقتل"، لافتة إلى أنه "تم توجيه الاتهام إلى الزوجة مبدئيا لاسيما بعد أن تبين أن الفتاة الصغرى التى تركتها لدى جارتها لا تمتلك جواز سفر مما قد يفسر سبب تركها لها وعدم أخذها معها إلى مصر".

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