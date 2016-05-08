بالصور.. "الجامعة العربية": خسائر سوريا 2 مليون و300 ألف قتيل ومصاب و260 مليار دولار

كشف أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، خسائر سوريا خلال 5 سنوات، مؤكداً أنها تقدر بـ2 مليون و300 ألف ضحية بين قتلى ومصابين، و260 مليار دولار، فضلاً عن أن 83.3% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، و13 مليون و500 ألف شخص بينهم 6 ملايين طفل يحتاجون مساعدة عاجلة، فضلا عن تدهور الصحة والتعليم والخدمات، متابعاً: "الجيل القادم فى سوريا لا يعرف القراءة والكتابة، لأنه لم يدخل المدارس".

وأضاف بن حلى، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن الموقف العربى تجاه سوريا ليس على قلب رجل واحد، لافتاً إلى أن هناك موقفا يلزم تنحى بشار الأسد، والبعض يقول بأن يستمر بشار الأسد فى توافق لفترة إنتقالية، والبعض الآخر يقول نحن ندعم الشعب السورى وكفا الله شر القتال.

وشرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخريطة الميدانية فى سوريا الآن، موضحاً : "النظام يسيطر جزء من سوريا يشمل أهم المدن وتتضمن حوالى 70% من السكان، وجبهة النصرة يسيطر على جزء صغير، وتنظيم داعش يسيطر على جزء صغير آخر"، مشدداً أن الأزمة السورية أزمة عربية ليست إقليمية ولا دولية، مطالباً مصر بأن تقود العملية لعودة الملفات فى الإطار العربى، متابعاً : " أثق فى مصر فى عهدها الجديد، ووجودها فى مجلس الأمن".

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