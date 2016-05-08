مسئول عراقى: 36.8 ترليون دينار أضرار عن العمليات الإرهابية خلال 12 عاما

كشف وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى أن تكلفة الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية فى مؤسسات الدولة خلال الفترة 2004-2016 بلغت 36.8 ترليون دينار(الدولار يساوى 1250 دينار تقريبا).

وقال الجميلى- فى تصريح صحفى الأحد، أن وزارة الدفاع احتلت المرتبة الأولى فى حجم الاضرار بين الوزارات، حيث بلغ 15 ترليونا و350 مليار دينار، وعلى مستوى المحافظات جاءت محافظة الانبار بالمركز الأول فى حجم الاضرار التى بلغت 107 مليارات دينار.

وأضاف أنه على مستوى الجهات غير المرتبطة بالوزارة فقد جاء البنك المركزى على رأس قائمة حجم الاضرار التى بلغت 708 مليارات دينار عراقى.

وأوضح الجميلى أن هذه الاضرار تشمل مؤسسات الدولة ولا تشمل الاضرار التى تعرض لها المواطنون، وان النسبة الأكبر من الأضرار كانت بعد ظهور داعش عام 2014 اذ بلغت نسبتها 61% مقارنة مع فترة ما قبل 2014.. لافتا إلى أن حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار مقابل 7.8 ترليون دينار خلال المدة من 2004 إلى 2014.

وأشار إلى أن مجموع المبلغ الكلى لحجم الاضرار التى لحقت بالوزارات بلغت 35 ترليون دينار اى مايعادل 30 مليار دولار.. فيما بلغ حجم الاضرار التى لحقت بالجهات غير المرتبطة بالوزارة 1.6 ترليون دينار اى مايعادل 1.4 مليار دولار.. اما حجم الاضرار التى لحقت بالبنى التحتية للمحافظات (الإدارات المحلية فقط) فقد بلغت 154 مليارا و993 مليون دينار اى مايعادل حوالى 133 مليون دولار.

ودعا وزير التخطيط إلى عقد مؤتمر دولى للدول المانحة لحثها على الاسهام فى عملية إعادة الاعمار للمناطق المتضررة نتيجة العمليات الارهابية التى قامت بها عصابات تنظيم(داعش).

وتابع: أن الوزارة قامت بتوثيق كل الأضرار التى تعرضت لها مؤسسات الدولة وفق نظام أرشفة إلكترونية وتسعى لتنظيم معرض شامل يجسد تلك الاضرار ليكون بمثابة رسالة للمجتمع الدولى.

وأوضح الجميلى أن حجم الاضرار الذى توصلت إليه اللجنة المشكلة فى وزارة التخطيط لم يشمل جميع الاضرار التى تعرضت لها مؤسسات الدولة، وأن الاضرار التى لحقت بالاثار لم يتم حصرها ضمن هذا التقرير لانها لاتقدر بثمن وبالتالى تم وضع آلية أخرى تقوم على أساس العمل على استرداد تلك الاثار بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة والشرطة الدولية.

واستطرد: أن الأضرار التى تتعلق بالمحافظات شملت الإدارات المحلية فقط، لافتا إلى أن تقريرا آخر سيصدر لاحقا يتضمن حجم الاضرار التى لحقت بالمناطق التى لم تحرر من داعش مثل محافظة نينوى وبعض مناطق محافظة الآنبار.

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