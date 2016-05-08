محمد بن راشد يطلق حملة "أسرتنا متماسكة 2021" لتعزيز روابط الأسرة الإماراتية

ترأس محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبى واعتمد خلاله إطلاق حملة "أسرتنا متماسكة 2021".

وكتب حاكم دبى، سلسة من التغريدات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا "إن الحملة تهدف لتعزيز روابط الأسرة الإماراتية وتماسكها من أجل بناء مجتمع أكثر تلاحما وتعاضدا وقوة".

وأضاف، "اعتمدنا إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية".

وتابع، "الهيئة أمامها مهمة كبرى فى تطوير عمل الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة وتدعيم موقع الدولة كمركز مالى إسلامى عالمى".

وأردف فى تديونه أخرى، "كما اعتمدنا إنشاء سفارة للدولة بجمهورية بنما وصادقنا على اتفاقية مقر مع المركز الدولى لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية (منظمة إيكروم)".

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