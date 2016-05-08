النيابة: شهود عيان أكدوا وجود ما يشبه علم داعش على سيارة "إرهابىَ حلوان"

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، لـ10 من شهود العيان فى واقعة الحادث الإرهابى بمنطقة حلوان.

وأكد الشهود فى أقوالهم أمام النيابة، أن المتهمين كانوا ملثمين ويحمل كل فرد منهم سلاحا آليا وخزينة إضافية، واعترضوا سيارة الشرطة، تحت وابل من الرصاص أمطروا به السيارة من جميع الجهات، للتأكد من مصرع جميع أفراد الشرطة الموجودين بها.

وكشف أحد الشهود عن مفاجأة فى أقواله أمام النيابة، والذى أكد رؤيته علم يشبه علم تنظيم داعش، وهو عبارة عن قطعة قماش سوداء عليها عبارة التوحيد، كان أعلى سيارة الإرهابيين.

فيما أكد مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية، أن 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل، اعترضت سيارة مأمورية رجال مباحث حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية فى شارع عمر بن عبد العزيز، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاه سيارة الشرطة من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

وأسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد، وأحمد حامد محمود، وعلاء عيد حسين، وصابر أبو ناب أحمد، وأحمد مرزوق تمام، وداوود عزيز فرج، وأحمد إبراهيم عبد اللاه".

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