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الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثامين ضحايا حادث حلوان الإرهابى

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الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثامين ضحايا حادث حلوان الإرهابى الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثامين ضحايا حادث حلوان الإرهابى
انتهى الأطباء الشرعيون من تشريح جثامين من ضحايا حادث حلوان الإرهابى الذين اغتالتهم الأيدى الإرهابية فجر اليوم وراح ضحيتها 7 أمناء شرطة وضابط.

وانتهت المصلحة من الإجراءات اللازمة من تصاريح الدفن لكلا من ملازم أول محمد محمد حامد وأمين الشرطة عادل مصطفى محمد وأمين الشرطة أحمد حامد محمود وأمين الشرطة علاء عيد حسين وأمين الشرطة صابر أبو ناب أحمد وأمين الشرطة أحمد مرزوق تمام وأمين الشرطة داوود عزيز فرج وأمين الشرطة أحمد إبراهيم عبد اللاه.


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