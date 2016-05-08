السيطرة على حريق بمخزن أوراق بعين شمس بدون إصابات

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب فى مخزن أوراق أسفل عقار سكنى بعين شمس.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا باشتعال النيران فى مخزن أوراق بعين شمس، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمنى بالمكان وإخلاء العقار من السكان، لحين انتهاء عمليات الإطفاء وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.

اشتعال النيران بمخزن أوراق بعين شمس وسيارات الإطفاء تحاول إخماد الحريق

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