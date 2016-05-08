إطلاق تقرير نظرة على الإعلام العربي 2016 – 2018

أطلقت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي الأمين العام لجائزة الصحافة العربية النسخة الخامسة من تقرير "نظرة على الإعلام العربي 2016 – 2018" بعنوان "شباب ..محتوى .. إعلام رقمي".

وأكدت المرى أنه على الإعلام مواكبة التطور السريع في عالم الإعلام للحفاظ على دوره وفعاليته.

وقالت: المستقبل يحمل كثيراً من الفرص للإعلام العربي ولدينا في دبي فرصة ذهبية حيث أن بها مدينة إعلامية بها 200 شركة.

من جهتها، قالت الدكتورة أمينة الرستماني: قطاع الإعلام يشهد تحولات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

وأضافت أن الإحاطة بعناصر المشهد الإعلامي والاتجاهات السائدة تشكل عاملاً أساسياً في التعامل مع احتياجات المستهلكين في العالم العربي

واستعراض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الاعلام اليوم وهي:

نقص الكفاءات والتمويل والتشريعات ومقاييس دقيقة للمتابعين (القرّاء/ المشاهدين/ المستمعين .. إلخ) والمحتوى المحلي.

ويعد هذا التقرير أحد أكثر التقارير الإعلامية العربية شمولية، حيث يرصد كافة توجهات المشهد الإعلامي في العالم العربي، ويدرس التوجهات الرئيسية لوسائل الإعلام العربية، كما يستشرف إمكانات النمو المستقبلي والتغيرات المتوقعة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

يستعرض التقرير في نسخته الجديدة عدة محاور منها: تأثير الأزمات السياسية على قطاع الإعلام العربي، والإبداع والابتكار، وتأثير المؤسسات الإعلامية على التعليم ومستقبل الإعلام العربي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.