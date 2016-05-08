النيابة : الشهود أكدوا وجود علم يشبه علم «داعش» على سيارة الإرهابيبن

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد الابرق رئيس النيابة وبإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الاول، لـعشرة أشخاص من شهود العيان فى واقعة الحادث الارهابى بمنطقة حلوان.

وأكد الشهود فى أقوالهم أمام النيابة أن المتهمين كانوا ملثمين ويحمل كل فرد منهم سلاح آلى وخزينة أضافية ، وقاموا بإعتراض سيارة الشرطة ، تحت وابل من الرصاص أمطروا به السيارة من جميع الجهات ، للتأكد من مصرع جميع أفراد الشرطة الموجودين بها .

وكشف أحد الشهود عن مفاجأة فى اقواله أمام النيابة والذى أكد رؤيته لعلم يشبه على تنظيم داعش ، وهو عبارة عن قطعة قماش سوداء وعليها عبارة التوحيد ، كان موجودة أعلى سيارة الارهابيين.

وأكد مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية، أن 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل، اعترضت سيارة مأمورية رجال مباحث حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

وأسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد ، وأمناء الشرطة “عادل مصطفى محمد و أحمد حامد محمود و علاء عيد حسين و صابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام و داوود عزيز فرج و أحمد إبراهيم عبد اللاه”.