وزير الإسكان يبدأ جولاته اليوم بالمدن الجديدة بزيارة 6 أكتوبر

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته التفقدية اليوم بالمدن الجديدة، بزيارة مدينة 6 أكتوبر، حيث تفقد الوزير أعمال توسعة طريق وصلة دهشور الشمالية، وأكد علي ضرورة الانتهاء من المشروع خلال الوقت المحدد نظراً لأهميته في تسهيل حركة المرور من المدينة إلى طريق إسكندرية الصحراوي، كما تفقد الأعمال بمشروع الدائري الشمالي الذى يجرى تنفيذه لنقل حركة النقل الثقيل من طريق جمال عبدالناصر خارج المدينة.

وخلال الزيارة أيضاً تفقد الدكتور مصطفى مدبولى موقع المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 42792 وحدة سكنية (1783 عمارة)، مشيداً بالإنجاز الملحوظ الذى تم تحقيقه في مدة وجيزة، وكلف الوزير بسرعة طرح الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والرياضية، وسرعة الانتهاء بالتوازي من أعمال المرافق لكى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في الأوقات المحددة.

مدبولى يكلف بسرعة طرح خدمات الإسكان الاجتماعى.. والانتهاء من المشروعات فى الوقت المحدد

وأشار المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه يتم التجهيز حاليا لطرح تنفيذ ٤ مدارس، و٤ مراكز طبية، و٤ مراكز تجارية، لخدمة سكان المشروع، كما يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بشأن تنفيذ الملاعب، ويتم تخطيط عدد من المناطق لإنشاء دور العبادة المختلفة.

وعقب انتهاء هذه الجولة، انتقل الوزير حالياً لمتابعة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.