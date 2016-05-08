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محافظ الفيوم يتفقد ميادين المحافظة لمتابعة آخر أعمال التطوير

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محافظ الفيوم يتفقد ميادين المحافظة لمتابعة آخر أعمال التطوير محافظ الفيوم يتفقد ميادين المحافظة لمتابعة آخر أعمال التطوير
أجرى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، جولة تفقدية ليلية شملت عدداً من الميادين والشوارع الرئيسية، رافقه خلالها اللواء ناصر العبد مدير الأمن واللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، وشملت الجولة تفقد ميدان عبد المنعم رياض للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بأعمال تطوير الميدان.

وأشار مكرم فى بيان له اليوم، إلى أن أعمال التطوير تضم إقامة سارى علم يبلغ ارتفاعه 25 م بالإضافة إلى تزويد الميدان بشاشات عرض عملاقة عوضاً عن لافتات الاعلانات المعتادة التى تسيء للمظهر الجمالى للميدان، مشددًا على ضرورة زيادة المساحة الخضراء المزروعة بالميدان، موجهًابإزالة كافة أشكال التعديات على حرم الميدان.

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