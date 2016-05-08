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بالصور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد فعاليات المنتدى الثالث للحوار بالقرنة

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بالصور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد فعاليات المنتدى الثالث للحوار بالقرنة بالصور.. مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد فعاليات المنتدى الثالث للحوار بالقرنة
تفقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الأحد، برفقة فتحى محمد خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى فعاليات المنتدى الثالث للحوار الوطنى للشباب، الذى يعقد بمركز شباب الضبعية التابع لإدارة القرنة.

واجتمع مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالشباب المشاركين فى المنتدى، وحثهم على المتابعة والاستمرارية فى التدريبات التى تفيدهم فى إعداد أنفسهم، لكى يكونوا متحدثين لبقين وتحديد أولوياتهم ومعرفة هدفهم فى الحياة.

وأضاف حفنى بركات حفنى للشباب المشاركين بالفعاليات قائلاً: "اقتنصوا مثل هذه الفرص من منتديات وتدريبات لتساعدكم على تكوين شخصيتكم وتقوية المعرفة لديكم ولا تتخذوه وسيلة لمقابلة القيادات فى البلاد فقط"، واستمع لشكاوى الشباب وما يواجههم من مشاكل وصعوبات فى منظومة الشباب والرياضة وتلقى بعض الشكاوى والاقتراحات.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على ضرورة العمل بجد سواء من قبل العاملين بمراكز الشباب أو المترددين عليها، لتتم الاستفادة من الأنشطة المقدمة من قبل هذه الهيئات الشبابية، لأن هذا هو هدف إنشائها بكل قرية ومدينة، مؤكداً على سعة صدره لتقبل أى شكوى وأقتراح من أى موظف تابع للشباب والرياضة أو الشباب المتردد على أى هيئة سواء شبابية أو رياضية.

منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر (1)

منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر (2)

منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر (3)

منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر (4)

منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر (5)


>- بالصور.. انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من منتدى الحوار الوطنى للشباب بالأقصر
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