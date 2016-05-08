189سائحا يابانيا يبدأون زيارتهم لمعالم الأقصر بثالث رحلات الشارتر

ينطلق 189 سائحا يابانيا، اليوم الأحد، فى جولات وزيارات للمناطق الآثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وذلك لدى وصولهم لمطار الأقصر الدولى مساء أمس، على متن ثالث رحلات الشارتر اليابانى المباشر للأقصر.

ومن المقرر أن تشمل جولات وزيارات الوفد اليابانى زيارة معالم الأقصر الآثرية والسياحية فى البر الشرقى كمعبد الأقصر ومعبد الكرنك، وفى البر الغربى كدير حتشبسوت ومقابر النبلاء بوادى الملوك والملكات ومعبد الرمسيوم، وذلك على مدار 4 أيام يقيمون خلالها على متن أحد الفنادق العائمة بالمحافظة.

وعقب انتهاء جولاتهم وزياراتهم بمدينة الأقصر يتوجه أعضاء الوفد اليابانى الـ189 إلى محافظة أسوان للقيام بجولات وزيارات لمعابد ومتاحف أسوان، ثم يعودون فى طريقهم إلى القاهرة لاستكمال جولاته وزيارتهم لآثار مصر.

- رحلات السياحة اليابانية المباشرة تعود للأقصر بعد توقفها عدة سنوات

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