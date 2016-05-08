استشهاد جندى سعودى فى هجوم إرهابى بالطائف

> ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رجل أمن سعوديا قتل اليوم الأحد خلال ما وصفته بأنه "إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي" فى محافظة الطائف بوسط المملكة.

وقالت الوكالة إن مسلحين فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية قبل أن يفرا إلى "إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية ثقيف حيث تمت محاصرتهما وتمشيط المنطقة بحثا عنهما بمساعدة سكان المنطقة.

"وقد نتج عن تبادل إطلاق النار معهما استشهاد الجندى أول سعيد دهيبش الحارثي."

وأضافت الوكالة أنه تم العثور على حزام ناسف ومواد لتصنيع قنابل "ولا تزال المتابعة الميدانية مستمرة."

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