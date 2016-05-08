إجراءات عاجلة ومدروسة لتحسين أداء القطاعات الخدمية ببنى سويف

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، اجتماعا مع رؤساء المدن والمجالس القروية وعدد من مديرى المصالح الخدمية، لمناقشة الخطوات العملية لتطوير منظومة العمل والنهوض وتحسين الأداء التنفيذى فى القطاعات الحيوية، ومراجعة الموقف الخاص بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى اتمامها فى العديد من القطاعات بالمحافظة.

ووجًه المحافظ رؤساء المدن بإعداد تقرير تفصيلى عاجل يتضمن مشروعات الخدمات والمرافق المتوقفة وأسباب التوقف والخطوات العملية لإستئناف العمل بها والجهات المطلوب التنسيق معها لهذا الغرض بالإضافة إلى بيان الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها وتحديد موعد دخولها الخدمة

وطالب المحافظ التنفيذيين بإعداد خطط واضحة يتم استعراضها معه شخصيا، لمواجهة أية مشكلات محتملة فى القطاعات الخدمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية والعملية "مسبقا" لحل المشكلة فى حالة حدوثها وقبل تفاقمها، بالإضافة إلى وضع مقترحات عملية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة المواطن البسيط فى القطاعات الحيوية فى مقدمتها الصحة ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والرى.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من المعلومات والاحصاءات التى ترصدها إدارات المتابعة وجمع المعلومات بالمحافظة وترجمتها فى صورة خطوط عريضة لتحديد ما نقوم به فى الفترة المقبلة وتحديد أولويات العمل التنفيذى بما يحدد المسار المناسب لتلبية احتياجات النهوض بالمحافظة فى كافة المجالات.

وتناول الإجتماع مناقشة خطة واستعداد التنفيذيين لمواجهة المشكلات التى قد تواجه المواطنين، خاصةً مع دخول شهر رمضان وفصل الصيف منها مشكلة ضعف المياه فى بعض المناطق بالمحافظة خاصة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى ، بالإضافة إلى استعراض خطة الصحة لمكافحة الأمراض التى تنتشرفى فصل الصيف، وبعض الإجراءات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

وشدًد المحافظ فى بيان اليوم، على ضرورة التواصل والترابط بين كافة الوحدات المحلية لمواجهة هذه التحديات وايجاد الحلول السريعة فور حدوث قصور فى أية خدمة أو مرفق، ولتحقيق انجاز أسرع وأفضل، مؤكدا أن عوامل الانجاز والابتكار وتوفير فرص العمل والعمل على الاسراع بتنفيذ المشروعات المتوقفة واستغلال المقومات والموارد المتاحة هى معيار تقييم أداء المسؤول التنفيذى.

محافظ بنى سويف يناقش الموقف المالى والتنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية