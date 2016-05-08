العثور على 120 فوارغ طلقات آلي بمكان حادث حلوان الإرهابي

أكد المستشار أحمد الابرق رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، على عثور فريق نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الأحد، على 120 من فوارغ طلقات آلية في مكان الحادث الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية مكونة من 8 أفراد من قسم شرطة حلوان، وتسبب في مقتلهم جميعا.

وأوضح أنه تم الاستماع الي 10 من شهود العيان الذين اكدوا جميعهم ان الميكروباص الذي كان يستقله المجني عليهم كان متوقف في انتظار قوة أمنية أخرى او ربما متعطلا، وأضافوا ان سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولون قاموا باطلاق العشرات من الاعيرة النارية من أسلحه الي على المجني عليهم وفروا هاربين.

وأضاف انه تم تحريزها والتحفظ عليها، كما أشار الي وجود مصور من الادلة الجنائية وفريق من المعمل الجنائي بجانب فريق النيابة الذي قام بمعاينة الواقعة وأوضح انه تم تشريح الجثث فور انتهاء النيابة من المناظرة ووصولهم المشرحة كما أكد ان فريق الادلة الجنائية يعمل على إعداد تقرير بشأنها وإرساله للنيابة في أسرع وقت ممكن.

كما أمر بسرعة تحريات الامن الوطني حول الواقعة.

كان إرهابيون يستقلون سيارة ربع نقل فتحوا النار على ميكروباص به قوة أمنية أثناء عودتها من ماءمورية بالقرب من مستشفى حلوان، ما أسفر عن استشهاد ضابط و8 أفراد شرطة، وفرضت قوات الأمن، طوقًا حول مكان الحادث قبل وصول فريق من النيابة، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى جنوب العاصمة.