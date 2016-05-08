إجراءات أمنية مشددة بالأقصر عقب حادث «حلوان» الإرهابي

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمنطقة حلوان، والذي أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة .

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط المنشآت الحكومية، وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الكمائن الثابتة، والمتحركة.

كما عينت، بحسب البيان الصادر، حراسات مشددة على المنشآت المهمة من خلال الاستعانة برجال العمليات الخاصة، وقوات الانتشار السريع، لمواجهة أية أحداث طارئة .

وتضمنت الإجراءات تفتيش كل السيارات، وفحص هويات كل القادمين، والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

و قال مصدر أمني، إنه ” تم تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة، ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية”.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الدفع ببعض الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.