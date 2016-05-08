أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إجراءات أمنية مشددة بالأقصر عقب حادث «حلوان» الإرهابي

Google+ Print
إجراءات أمنية مشددة بالأقصر عقب حادث «حلوان» الإرهابي إجراءات أمنية مشددة بالأقصر عقب حادث «حلوان» الإرهابي

أرشيفية

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية بمنطقة حلوان، والذي أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة .

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط المنشآت الحكومية، وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الكمائن الثابتة، والمتحركة.

كما عينت، بحسب البيان الصادر، حراسات مشددة على المنشآت المهمة من خلال الاستعانة برجال العمليات الخاصة، وقوات الانتشار السريع، لمواجهة أية أحداث طارئة .

وتضمنت الإجراءات تفتيش كل السيارات، وفحص هويات كل القادمين، والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

و قال مصدر أمني، إنه ” تم تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة، ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية”.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الدفع ببعض الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا