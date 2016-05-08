اعرف الإسعافات الأولية لما يجيلك ضربة شمس.. وإزاى تحمى نفسك منها

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتعرض المواطنون للإصابة لضربات الشمس سواء هم أو أبناؤهم والتى قد تسبب الوفاة، ما هى ضربة الشمس؟ وكيف يمكن تجنّبها بشكل عام؟ وماذا نفعل حال أصيب بها أحد أبنائنا لا قدر الله.

من الأسباب الرئيسية وراء ضربات الشمس هو الوقوف فى الشمس لفترات زمنية طويلة وأيضا ممارسة الرياضة لوقت طويل فى درجات حرارة الجو المرتفعة، وكذلك كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من أى مرض والمصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة لضربات الشمس.

ما الأسباب التى تجعل جسمك أكثر عرضة لضربات الشمس؟

>1- عدم شرب سوائل كافية عند ممارسة الرياضة أو فى الأيام الحارة.

>2- وجود أمراض بالقلب.

>3- وجود مشاكل بالغدد العرقية.

>4- ارتداء ملابس ثقيلة غير ملائمة للجو.

وما الأعراض التى تظهر على المصاب بضربة شمس؟

>- الأعراض تبدأ بتقلصات وآلام فى عضلات الجسم وغالباً ما يكون فى الساقين والبطن.

>- التعرق الشديد.

>- الإحساس الشديد بالعطش والتعب.

عند تجاهل الأعراض وعدم بدء إسعافات أولية قد تحدث هذه المضاعفات:

>- حمى (درجة الحرارة تصل إلى 40).

>- جفاف وسخونة واحمرار بالجلد.

>- سرعة فى التنفس وضعف النبض.

>- فقدان الوعى.

>- وقد تسبب الوفاة مع ظهور هذه المضاعفات يجب نقل المريض للمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ما الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها إذا كنت تعتقد أن الشخص مصاب بضربة شمس؟

- اطلب من الشخص الاستلقاء فى مكان بارد مع رفع القدمين حوالى 12 بوصة.

>- ضع على جلد الشخص ملابس رطبة باردة (أو الماء البارد مباشرة) واستخدم مروحة لخفض درجة حرارة الجسم. ضع كمادات باردة على رقبة المصاب والفخذ، والإبطين.

>- إعطاء الشخص رشفة من الماء البارد أو تقديم مشروب مالح وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الملح لكل لتر من الماء، يجب إعطاء نصف كوب كل 15 دقيقة.

>- لتشنجات العضلات، ضع ملابس رطبة أو مياه باردة كما ذكرنا بالسابق مع التدليك بلطف حتى الاسترخاء.

>إذا كان الشخص يظهر هذه العلامات (لون الشفاه والأظافر أزرق وفقدان الوعى أو وجود حركات مفاجئة تشبه الصرع) يجب نقله سريعاً إلى المستشفى.

الأشياء التى يجب تجنبها مع المصاب بضربة شمس:

>- لا تعطى الشخص أى نوع من المسكنات مثل الأسبرين والباراسيتامول لأنه لن تساعده بل قد تكون ضارة.

>- لا تعطى للشخص ملحا دون خلطه مع الماء.

>- لا تعطى الشخص سوائل تحتوى على كافيين أو كحول لأنها ستجعل من الصعب على الجسم التحكم فى درجة حرارته الداخلية.

>- إذا كان الشخص يتقيأ أو فاقد الوعى لا تعطيه أى شىء عن طريق الفم.

ما هى الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس :

>- الحد من التعرض للشمس لأوقات طويلة.

>- شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

>- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات الألوان الفاتحة فى الطقس الحار.

>- تجنب ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الثقيلة فى الهواء الطلق خلال الطقس الحار أو الرطوبة العالية. يجب شرب السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة.

>- كن حذراً من سخونة السيارة فى فصل الصيف وتهوية السيارة قبل ركوبها.

>- لا تترك طفل يجلس فى سيارة تتعرض لأشعة الشمس المحرقة حتى بعد فتح النوافذ.

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