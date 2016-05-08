مواطن يتهم طبيبا بالتسبب فى إصابة نجله بعاهة مستديمة بالقليوبية

اتهم صاحب محل أسماك طبيب بمستشفى شبين القناطر بالإهمال الطبى والتسبب فى إصابة نجله بعاهة مستديمة، بعد أن قام بعمل جبيرة طبية خاطئة له، عقب وصوله للمستشفى فى حادث تصادم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، إخطار من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث شبين القناطر بتلقيه بلاغا من مرسى عبده سعد محمد صاحب محل أسماك بتضرره من الدكتور "أ ص" بقسم العظام بمستشفى شبين القناطر، وذلك لخطأه المهنى فى علاج نجله المدعو عبد الله مرسى عبده سعد سن 15 طالب، حيث أصيب بكسر بذراعه الأيمن إثر حادث تصادم.

وتم إجراء جبيرة له إلا أنه اكتشف عقب ذلك وجود نسبة عجز بالذراع، واتهمه بالتسبب فى حدوث عاهة مستديمة لنجله.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5426 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016.

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