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تجديد حبس مدير عام وموظفين بـ"ضرائب الهرم" لاتهامهم بتقاضى رشوة

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تجديد حبس مدير عام وموظفين بـ"ضرائب الهرم" لاتهامهم بتقاضى رشوة تجديد حبس مدير عام وموظفين بـ"ضرائب الهرم" لاتهامهم بتقاضى رشوة
أمر قاضى المعارضات بالهرم، تجديد حبس مديرعام، وموظفين بـ"ضرائب الهرم"، لاتهامهم بتقاضى رشوة من صاحب مدارس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان رجال هيئة الرقابة الإدارية تمكنوا من ضبط (م.ص)، مديرعام الحجز والتحصيل، بمأمورية ضرائب الهرم، و(أ.ع) مدير عام بمنطقة ضرائب الجيزة أول، وكل من (ا.م)، و(خ.ك) مأمورى ضرائب عقارية بمأمورية الضرائب العقارية بمنطقة الهرم، لتقاضيهم مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ن.ع) صاحب مدارس بالهرم.

وأكد بيان للرقابة الإدارية، أن الرشوة كانت نظير تسهيل إنهاء مصالحة بالضرائب العامة، وتخفيض ربط الضريبة العقارية المقررة على مدارس الراشى، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.


>ضبط مدير عام وموظفين بـ"ضرائب الهرم" لاتهامهم بتقاضى رشوة من صاحب مدارس

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