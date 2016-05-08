بلاغ سلبى بوجود حقيبة متروكة بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر

أثار الاشتباه فى حقيبة متروكة بمول العرب بمدينة 6 أكتوبر الذعر بين المواطنين، وتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية التى دفعت بخبراء المفرقعات للتحقق من صحة البلاغ.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من مدير أمن مول العرب بوجود حقيبة متروكة بداخل المول، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين، والنقيب رامى فكرى مفتشا المفرقعات، وبصحبتهما أجهزة كشفية وكلب مفرقعات.

وتبين من خلال الفحص أنها حقيبة "سامسونايت"، وبالكشف بكلب المفرقعات والأجهزة، تبين سلبية البلاغ، ولا توجد بها أى مواد مفرقعة، وتم تعقيم وتفتيش بارك المول بالكامل.

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