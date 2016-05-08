محافظ سوهاج يشهد اجتماع البنك الدولى لاستكمال برنامج التنمية المحلية بتمويل الصعيد

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع البنك الدولى ووزارة التعاون الدولى بالقاهرة برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وجاء الاجتماع لاستكمال ترتيبات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمقترح تمويله من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار فى محافظتى "قنا وسوهاج".

وقال بيان للمحافظة فى بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات التنفيذية والمؤسسية للبرنامج وعرض التفاصيل الفنية ونتائج الدراسات التحليلية التى أعدها البنك، وأعلن أيمن عبد المنعم أن المحافظة ستستقبل بعثة البنك الدولى قريبا فى زيارة لسوهاج، وذلك لاستكمال المباحثات لوضع أفضل تصور للبرنامج يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطن السوهاجى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجا.

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