ضبط 36 طنا و832 كيلو طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية ودمياط

نجحت مباحث تموين القليوبية من ضبط 36 طنا و832 كيلو أسماك وكبد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة.

وقد دلت تحريات المباحث إلى أنه وردت معلومات للعقيد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، مفادها قيام المدعو "طارق منصور" 53 سنة ومقيم دائرة قسم قليوب، بتخرين كميات من الأسماك واللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بثلاجة خاصته بشارع مسجد التقوى – دائرة قسم قليوب وبتفتيش الثلاجة، بالاشتراك مع مفتشى الأغذية وتم ضبط عدد 2470 كرتونة سمك مجمد مستورد بإجمالى وزن 24 طنا و700 كيلو، و565 كرتونة كبد أغنام مستوردة بإجمالى وزن 9.40 طن، و148 كرتونة كبدة بقرى مستوردة بإجمالى وزن 2.832 طن بإجمالى 36 طن و832 كيلو، وورد تقرير مفتش الأغذية يفيد أن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى.

وقد تم التحفظ على الثلاجة محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها لحين العرض على النيابة العامة واستصدار قرار بتشكيل لجنة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية لإعدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3714 جنح قسم قليوب لسنة 2016م.

وفى دمياط شن رجال مباحث التموين، برئاسة الرائد تامر الحفناوى رئيس مباحث التموين، والنقيب رامى جلال وكيل القسم، وسيد عبيد وضياء قنديل، مفتشى تموين، وبالتنسيق مع الطب البيطرى، بحضور الدكتور طارق أبو النجا حملة موسعة استهدفت منافذ ببيع اللحوم، حيث تمت متابعة منفذ النصر بمنطقة الأعصر، وضبط بداخله لحوم وبرجر وسجق وحمام ومجموعة استنكر مصنعة ومنسوبة للقوات المسلحة لإيهام المستهلكين، وتحرر عن ذلك محضر رقم 495 جنح قسم ثان دمياط.

كما نفذت حملة موسعة على منفذ بيع لحوم بدمياط الجديدة وضبط بداخله 360 كيلو جرام لحوم ومفروم وسجق غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط لحوم سودانية تباع على أنها بلدى، وتبين أن المحل كتب عليه لافتة منفذ بيع لإيهام المستهلكين أنه يتبع الدولة، وتحرر محضر ضد "ع. ع. م" تحت رقم 3399 جنح دمياط الجديدة.

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