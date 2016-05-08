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سفير هولندا يحتفل بمرور 3 سنوات على تنصيب ملك البلاد فى الأقصر

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سفير هولندا يحتفل بمرور 3 سنوات على تنصيب ملك البلاد فى الأقصر سفير هولندا يحتفل بمرور 3 سنوات على تنصيب ملك البلاد فى الأقصر
أقامت الجالية الهولندية بالأقصر احتفالية فجر اليوم الأحد، بأحد الفنادق الخاصة بالبر الغربى بالأقصر، بحضور سفير هولندا جيرارد ستيكس، وأعضاء السفارة الهولندية، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم عيد ميلاد وجلوس الملك فيليم ألكساندر كلاوس ملك هولندا.

وشهدت الاحتفالية تشديدا أمنيا مكثفا، وكان الحضور لأعضاء السفارة الهولندية بالقاهرة وأبناء الجالية بالأقصر فقط، حيث كانت أعلنت السفارة الهولندية بمصر عن تنظيم رحلة سياحية واحتفالية خاصة، يشارك فيها السفير الهولندى بالقاهرة، وعدد من الدبلوماسيين بجانب أعضاء الجالية الهولندية فى كل من القاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، حيث يتم عقد اجتماع على شاطئ نهر النيل.

ومن جانبها قالت كارين مارتينا مسئولة الأعمال القنصلية الهولندية بجنوب صعيد ، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، إن اختيار مدينة الأقصر لإقامة ذلك الاحتفال، هو تأكيد على حالة الأمان التى تتمتع بها المدينة، ورسالة لسياح هولندا للقيام بزيارة الأقصر، ورد على ما تنقله بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر بوجه عام والأقصر ومقاصد السياحة الثقافية بصعيد مصر بوجه خاص.

يذكر أن الملك فيليم ألكساندر كلاوس جورج فرديناند ملك هولندا، وأتم فى الثلاثين من شهر أبريل الماضى 3 سنوات منذ جلوسه على الكرسى الملكى بهولندا، ويعد احتفال الأقصر هو الثانى بعد الحفل الرسمى الذى أقيم بمقر السفارة بالقاهرة.
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>- سفير أمستردام يصل الأقصر لإقامة احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ملك هولندا
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>احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (1)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (2)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (3)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (4)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (5)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (6)

احتفالات الجالية الهولندية بالأقصر (7)
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مصر 365

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