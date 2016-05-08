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وزير الزراعة : نقف فى خندق واحد مع الفلاح ..واستلام 1.2 مليون طن قمح

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وزير الزراعة : نقف فى خندق واحد مع الفلاح ..واستلام 1.2 مليون طن قمح وزير الزراعة : نقف فى خندق واحد مع الفلاح ..واستلام 1.2 مليون طن قمح

>قال الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة استصلاح الأراضى، إن الوزارة تقف فى خندقاً واحد مع الفلاح المصرى، باعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد،مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى مساندة المزارع على تسويق محصوله.

وأشار عصام فايد،الى أن منظومة تسويق القمح التى وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة التى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.

وأكد وزير الزراعة، فى بيان له اليوم الاحد،أنه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية،إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لإستلام أقماحهم ووفرت الإعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والإئتمان الزراعى، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة،لدفع مستحقات المزارعين،فوراً بعد توريد المحصول.

وتابع عصام فايد ، إن فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة،وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات والمراكز والقرى،أدى الى سيولة كبيرة فى عمليات التوريد،بحيث تقوم بإستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها الى الشون ومراكز التوريد المختلفة.

وقال وزير الزراعة، إن فتح بعض الشون الترابية والتى تم إعداد حصر بها، امر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس فى بعض المناطق، وهو الأمر الذى يجرى حاليا التنسيق مع وزارة بشأنه للقضاء نهائيا على هذه الأزمة.
>وفى سياق متصل أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليون و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.
>وأكدت الوزارة ، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومى مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات،عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فورى وسريع.

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