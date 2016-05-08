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مقتل شرطي سعودي أثناء إحباط عملية إرهابية

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مقتل شرطي سعودي أثناء إحباط عملية إرهابية مقتل شرطي سعودي أثناء إحباط عملية إرهابية

ارشيفية

أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية ، اليوم الأحد،  إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة في محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث أن رجال الأمن المناوبين في مخفر حداد ببني مالك في محافظة الطائف رصدوا محاولة شخصين للتسلل إلى مواقف سيارات الشرطة الملحق بالمخفر، عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم السبت.

وأضاف أن الشخصين اللذين حاولا التسلل استشعرا رصدهما فبادرا إلى إطلاق النار من سلاح رشاش، ثم فرا بعد تبادل إطلاق النار، وتمت ملاحقة الشخصين بعد فرارهما كما أعطبت سيارة كانت بانتظارهما، وفقًا لوكالة “واس”.

ولجأ الهاربون إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية ثقيف، حيث تمت محاصرتهم وتمشيط المنطقة بحثاً عنهم بمساعدة سكان المنطقة.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الجندي أول، سعيد دهيبش الحارثي، فيما حجز حزام ناسف، و 9 أكواع مجهزة كقنابل وملفوفة بلاصق به قطع حديدية وإبطالها من قبل المختصين، فيما لا تزال المتابعة الميدانية للفارين مستمرة.

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