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صور.. زعيم كوريا الشمالية يرتدي البدلة الغربية لأول مرة في مؤتمر حزب العمال

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الزعيم الكوري الشمالي خلال المؤتمر العام للحزب وفي مناسبات أخرى

الزعيم الكوري الشمالي خلال المؤتمر العام للحزب وفي مناسبات أخرى

لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عامًا عقد حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم مؤتمره العام، ليتحدث زعيمه الشاب كيم جونج أون عن الخطط المستقبلية في الدولة الشيوعية الأكثر سرية في العالم.

خلال المناسبات العامة وعبر عدسات كاميرات وكالة الأنباء المركزية، ووسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية كان يظهر جونج أون “32 عاما” ببدلة تتكون من قميص وبنطال من القماش تتشابه بشكل كبير مع ما يرتديه من حوله من مساعديه.

لكن في هذا المؤتمر وبشكل ملفت للنظر يظهر الزعيم الكوري الشمالي الذي طالما سعى خلال السنوات الخمس الماضية إلى توطيد دعائم حكمه، وقد ارتدى بدله على الطراز الغربي “قميص، بنطال، رابطة عنق” رغم ما يظهره دائما من عداء لكل المظاهر الغربية الرأسمالية في كل خطاباته.

 

 

كيم جونج أون بالزي الغربي

كيم جونج أون بالزي الغربي

 

كيم جونج أون خلال المؤتمر مرتديا البدلة الغربية - وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

كيم جونج أون خلال المؤتمر مرتديا البدلة الغربية – وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

 

 

 

 

 

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