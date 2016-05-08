صور.. زعيم كوريا الشمالية يرتدي البدلة الغربية لأول مرة في مؤتمر حزب العمال

لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عامًا عقد حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم مؤتمره العام، ليتحدث زعيمه الشاب كيم جونج أون عن الخطط المستقبلية في الدولة الشيوعية الأكثر سرية في العالم.

خلال المناسبات العامة وعبر عدسات كاميرات وكالة الأنباء المركزية، ووسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية كان يظهر جونج أون “32 عاما” ببدلة تتكون من قميص وبنطال من القماش تتشابه بشكل كبير مع ما يرتديه من حوله من مساعديه.

لكن في هذا المؤتمر وبشكل ملفت للنظر يظهر الزعيم الكوري الشمالي الذي طالما سعى خلال السنوات الخمس الماضية إلى توطيد دعائم حكمه، وقد ارتدى بدله على الطراز الغربي “قميص، بنطال، رابطة عنق” رغم ما يظهره دائما من عداء لكل المظاهر الغربية الرأسمالية في كل خطاباته.