إصابة 10 أشخاص في اصطدام أتوبيس بـ«تبة» جبلية بطريق رأس غارب – الزعفرانة

مراسل – ONA:

أُصيب، صباح اليوم الأحد، 10 أشخاص، بإصاباتٍ متفرقة، إثر انحراف أتوبيس رحلات عن الطريق، واصطدامه بتبة جبلية بطريق “الزعفرانة – رأس غارب”.

ونجا نحو 20 شخصًا من رُكاب الأتوبيس، دون حدوث إصابات بهم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، حسبما أفاد مراسلنا.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن الأتوبيس كان في طريقه من القاهرة للغردقة، ويقل نحو 30 راكبًا، حين اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انحراف مساره عن الطريق، والاصطدام بتبة جبلية.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، من بينهم ضابط بمرور سفاجا، وعدد من مساعدي، وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة.

كما أسفر عن نجاة نحو 20 من باقي الركاب.

وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب، لتلقي العلاج، وتحويل حالتين من المصابين لمستشفى الغردقة العام، لاستكمال العلاج.

وقررت النيابة ندب خبراء المرور، لاعداد تقرير فني عن الحادث، وطلب تحريات المباحث.