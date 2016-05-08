الفشل الكلوى والكبدى.. أبرز أسباب تضخم حجم الرجلين

تختلف تضخمات وتورمات الأطراف من حالة مرضية لأخرى، ونخص بالذكر فى هذا الموضوع تضخم الأرجل اليمنى واليسرى معا، دفعة واحدة بنفس الدرجة وفى نفس التوقيت، فهى دلالة خطيرة ومرضية تشير إلى إصابة المريض بأمراض خطيرة تستوجب الاكتشاف والتعامل السريع معها.

هناك تضخمات تحدث بالأطراف كاليدين، أو ساق واحدة، أو الأصابع، ولكن تضخم الأرجل اليمنى واليسرى معا، بشكل غريب وبشكل متشابه فى التوقيت ذاته يختلف عن الحالات التى سبق ذكرها، لأنها ضمن الحالات الخطيرة التى تشير لأمراض خطيرة للغاية.

الدكتور محمد مغاورى - استشارى أمراض الجراحة والأوعية الدموية - أكد أن هذا التضخم الثنائى المتشابه فى كل رجل أو ساق يمنى ويسرى له بعض الدلالات، ومن أهمها الإصابة بالفشل الكلوى لدى من يعانى هذا التضخم أو التورم، وكذلك الإصابة بمتلازمة نفروتيك، وهى ما يعرف بحالة من حالات التسرب البروتينات البلازما من خلال كلى المريض.

وتابع الدكتور محمد حديثه موضحا أيضا أن الإصابة بضعف التغذية ونقصها، وكذلك النقص الحاد والمرضى فى نسب البروتينات بالجسم، من الحالات التى يصاب بها متضخم الأرجل.

كذلك تابع استشارى الجراحة حديثه، موضحا أن هذه الحالة وهذا التضخم قد يشير أيضا إلى الإصابة بهبوط أو ضعف شديد فى عضلة القلب، أو من جهة أخرى قد يصاب به مرضى الاستسقاء أى مرضى فشل الكبد وأمراضه.

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