أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحياة تعود تدريجيًا لمدينة حلب بعد تمديد الهدنة لساعات إضافية

Google+ Print
الحياة تعود تدريجيًا لمدينة حلب بعد تمديد الهدنة لساعات إضافية الحياة تعود تدريجيًا لمدينة حلب بعد تمديد الهدنة لساعات إضافية
بدأ قسم من سكان أحياء حلب الشرقية التى تسيطر عليها الفصائل المعارضة بالعودة تدريجيا إلى منازلهم وأعادت المدارس فتح أبوابها غداة الإعلان عن تمديد الهدنة فى المدينة لمدة 72 ساعة إضافية.

فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود الدول المجاورة لسوريا إلى فتح حدودها أمام اللاجئين الفارين من المعارك فى مناطقهم، بعد أيام من قصف مخيم للنازحين قرب الحدود التركية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365