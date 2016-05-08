الحياة تعود تدريجيًا لمدينة حلب بعد تمديد الهدنة لساعات إضافية

بدأ قسم من سكان أحياء حلب الشرقية التى تسيطر عليها الفصائل المعارضة بالعودة تدريجيا إلى منازلهم وأعادت المدارس فتح أبوابها غداة الإعلان عن تمديد الهدنة فى المدينة لمدة 72 ساعة إضافية.

فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود الدول المجاورة لسوريا إلى فتح حدودها أمام اللاجئين الفارين من المعارك فى مناطقهم، بعد أيام من قصف مخيم للنازحين قرب الحدود التركية.

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