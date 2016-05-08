وزير الداخلية اللبنانى يرجئ الانتخابات بـ"عين عطا" لخلافات حزبية وعائلية

أرجأ وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، الانتخابات البلدية فى بلدة "عين عطا" فى (قضاء راشيا) بشرق البلاد التى كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب خلافات عائلية وحزبية حادة قد تؤدى إلى اضطرابات أمنية بها.

وقال المكتب الإعلامى لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فى بيان له مساء السبت، إن قرار التأجيل للانتخابات جاء بناء على طلب أبناء البلدة، وكل من حزبى (التقدمى الاشتراكي، والقومى السورى الاجتماعي)، وذلك نتيجة الخلافات العائلية والحزبية الحادة، التى قد تؤدى إلى اضطرابات أمنية فيها.

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