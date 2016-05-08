10 نجمات يخترن التنورة الجينز.. ما رأيك بإطلالاتهن؟

في فصل الصيف، تصبح التنورة قطعة أساسية وضرورية في خزائننا، ونستعملها كثيراً في مختلف إطلالاتنا الصباحية والمسائية. وفي هذا الصيف، نوع مُعيّن من التنانير قد سيطر على الموضة بشكل أساسي، ويتمثّل في التنورة الجينز، التي رأينا عدداً كبيراً من النجمات قد ارتدينها لمختلف المناسبات، وتألّقن بها بأجمل الطرق.

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ومن هؤلاء النجمات، نذكر: "ريهانا" Rihanna التي اختارت التنورة الجينز التي يصل طولها حدّ الركبة، وقد نسّقتها مع قميص من الجينز وحذاء أنيق من الجلد البيج.

وارتدت "كيم كارداشيان" التنورة الجينز القصيرة في أحدث إطلالاتها، ونسّقتها مع توب صيفية وصندل من الجينز ومعطف خفيف باللون البيج.

أما النجمة الشابة "سيلينا غوميز" Selena Gomez فقد ارتدت التنورة الجينز بطريقة أنيقة وساحرة، إذ نسّقتها مع قميص أبيض وحذاء من جلد الأفعى الفاخر باللونين الأسود والأبيض.

وكذلك فعلت عارضة الأزياء "بوبي ديليفينغ" Poppy Delevingne التي ارتدت التنورة الجينز بطريقة أنيقة أيضاً، ونسّقتها مع قميصٍ حريريٍ وصندل باللون الذهبي.

والنجمة الأكثر شهرة حالياً "كايلي جينير" Kylie Jenner ارتدت التنورة الجينز بطريقة مماثلة لطريقة "ريهانا" Rihanna، غير أنّها فضّلت تنسيق حذاء شتويّ أسود معها.

ونجمات أخريات تألّقن بتصاميم التنورة الجينز المختلفة؛ فإذا رغبت في ارتداء هذه القطعة بطريقة مميزة بدوركن فلا تتردّدي واستوحي من نجمتك المفضّلة أجمل الأساليب.