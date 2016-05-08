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منظمة معنية بالإعلام تتهم السلطات الأردنية باحتجاز 10 صحفيين عام 2015

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منظمة معنية بالإعلام تتهم السلطات الأردنية باحتجاز 10 صحفيين عام 2015 منظمة معنية بالإعلام تتهم السلطات الأردنية باحتجاز 10 صحفيين عام 2015
قالت منظمة معنية بمراقبة القيود المفروضة على الإعلام، إن السلطات الأردنية احتجزت عشرة صحفيين عام 2015، وهو العدد الأكبر فى سنوات.

وقال مركز حماية حرية الصحفيين فى تقريره السنوى الصادر أمس السبت إن ما يزيد على 90 بالمائة من بين 251 صحفيا شملهم الاستطلاع يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم.

ومن بين الموضوعات التى تعد خارج نطاق الانتقاد؛ الدين والديوان الملكى والقوات المسلحة. ورفض الناطق باسم الأردنية التعليق.

وأورد التقرير سبعة وخمسين انتهاكا بحق الصحفيين، والعدد أقل مقارنة مع عام 2014. بيد أنه تم احتجاز عشرة صحفيين العام الماضى بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة.

وفى السياق، دعا رئيس المركز نضال منصور إلى إلغاء المواد القانونية التى تتيح للمحاكم حبس الصحفيين وآخرين للتعبير عن وجهات نظر محظورة.

وقال منصور، إن آخر عمليات احتجاز من نوعها كانت فى عام 2013 عندما تم حبس صحفيين اثنين.
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