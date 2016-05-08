تجديد حبس سائق قتل والدته بمعاونة زوجته لسرقة مصوغاتها 15 يوما بسوهاج

قررت محكمة جنح بندر سوهاج ، وسكرتارية جميل محمد عبد الله ، بتجديد حبس "محمد.ر.س" 31 سنة سائق وزوجته " شيماء.ح.م" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل والدة المتهم الأول " كريمة .أ.أ" 75 سنة بدافع سرقتها.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها ، وكشفت التحريات أن الجثة للمجنى عليها وبها إصابات بالرأس، وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أى دلائل تشير إلى الدخول للمنزل عن طريق كسر الأبواب أو الشبابيك.

توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها ويعمل سائق بشركة المقاولات المصرية ويقيم بشارع الجرجاوية الغربى دائرة القسم، بمعاونة زوجته حاصلة على دبلوم فنى صناعى ، حيث اتفقا سويا على سرقة المجنى عليها لمرورهما بضائقة مالية، وتوجها إلى منزل المجنى عليها مستغلين ضعف بصرها، وقامت المتهمة الثانية بدفعها أرضا، ما نتج عنها إصابتها بالرأس، ما أدى إلى وفاتها واستولت على المصوغات الذهبية.

بمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابها الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وهى غويشة وخاتم وحلق، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.

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